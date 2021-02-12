Конверс Банк вновь стал обладателем премии ЕБРР “Сделка года - Зеленая торговля”

Конверс Банк удостоился престижной премии «Сделка года - Зеленая торговля 2019» программы содействия торговле Европейского банка реконструкции и развития за содействие внедрению технологий, направленных на экономию природных ресурсов и эффективное использование водных ресурсов.

Главный исполнительный директор Конверс Банка, председатель директората Артур Акопян рассказал: “Зеленое финансирование является одним из приоритетных направлений, закрепленных стратегией банка, и эта премия ЕБРР в очередной раз доказывает эффективность усилий Конверс банка в направлении стимулирования энергоэффективного и зеленого кредитования, что позволяет нам в наших международных инициативах действовать тверже.

Генеральный директор ЕБРР по финансовым институтам Франсис Малиж в своем выступлении сказал: «Еще до пандемии торговое финансирование уже находилось под растущим давлением протекционизма и геополитических проблем. Первоначально пандемия вызвала серьезное нарушение торговых потоков, но оказалось, что мировая торговля оказалась более устойчивой, чем мы могли ожидать. Сегодня она играет важную роль в поддержании стабильности мировой экономики. Однако торговля, возможно, даже в большей степени, чем другие области экономики, несет особую ответственность за построение лучшего мира после пандемии, мира более зеленого более стабильного. Мы много лет работаем с нашими клиентами над продвижением зеленого бизнеса, и мы гордимся и рады отметить их достижения, вручив премию «Green TFP Awards».

Ханс Кроон, региональный руководитель финансовых институтов “Commerzbank”, так говорит об этой совместной награде: «Commerzbank рад, что ЕБРР выбрал эту сделку для вручения престижной премии «Зеленая торговля». Поддержка международной торговли всегда была приоритетом в нашей повестке дня. В последние годы стабильное финансирование стало одним из основных направлений Commerzbank. И мы очень гордимся тем, что наши уважаемые партнеры Converse Bank и Commerzbank совместно удостоены почетной премии сделки года ЕБРР - “Green Trade Award”.

Финансирование ООО «A&M Ray» (торговая марка: RARE) было осуществлено для создания завода по добыче и розливу пресной минеральной воды в Котайкской области Республики Армения. Природная родниковая вода не обрабатывается, ее разливают в бутылки, сохраняя все природные полезные свойства воды. Завод построен по самым высоким стандартам, установлено импортное современное оборудование немецкой компании “KHS”, оформлен документарный аккредитив Конверс Банка. Аккредитив был одобрен ведущим европейским банком “Commerzbank AG”, предоставлен ЕБРР со 100% гарантией покрытия возможных коммерческих и политических рисков.

Отметим, что Конверс Банк - единственный армянский банк, удостоенный на данный момент столь почетной награды.