Сенаторы США призвали Байдена осудить нарушения прав человека в Турции

54 сенатора США направили президенту Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Турции. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Massis Post”, в письме говорилось о последних тенденциях, ведущих к авторитаризму в Турции, в частности об аресте журналистов, выступающих против правительства и турецкого военного вмешательства в Армении и в Сирии.

В письме сенаторов - демократов и сенаторов-республиканцев говорится, что после неудавшегося переворота 2016 года в Турции Эрдоган начал оказывать давление на оппозицию, в частности, систематически заставляя СМИ молчать, отстраняя независимых судей, назначая сторонников партии и заключая под стражу журналистов.

Сенаторы особое внимание уделили причастности Турции к недавней агрессии, развязанной Азербайджаном в Нагорном Карабахе. «Эта война - лишь часть более широких геополитических намерений Турции в регионе. Турция и Азербайджан являются близкими союзниками вследствие их общей этнической принадлежности как тюркско-исламских народов. «Армения самая древняя христианская страна в мире, она расположена между Турцией и Азербайджаном, что препятствует объединению этих тюркских народов», - пишет “Massis Post”.

Сенаторы выразили надежду, что Соединенные Штаты, наконец, смогут положить конец нарушениям прав человека в Турции.