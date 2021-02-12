Рабочая группа определит механизмы обеспечения безопасности данных в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе не исключено создание рабочей группы по цифровой трансформации на уровне руководителей профильных ведомств для регулирования сферы обращения данных.

Как сообщила «Арменпресс» советник секретариата министра ЕЭК Гегам Варданян Асмик Карапетян, с такой инициативой выступил член Коллегии, министр внутренних рынков, информатизации, информационных и коммуникационных технологий Гегам Варданян во время сессии «Цифровая повестка в ЕАЭС до 2025 года», которая прошла в рамках цифровой конференции «Digital Almaty 2021».

«В Евразийском экономическом союзе одобрена стратегия развития до 2025 года, в ней отражены ключевые средства и механизмы, необходимые для достижения целей союза и решения поставленных задач. Одним из стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. является формирование цифрового домена союза, цифровой инфраструктуры и экосистем. Важное место в цифровой повестке занимает вопрос разработки международного соглашения об обращении данных в союзе. Сегодня технологии внедряются довольно быстро, но нормативная часть отстает. Вопрос оборота данных - один из самых сложных моментов для развития масштабных программ ЕАЭС», - сказал Гегам Варданян.

По словам министра ЕЭК, необходимо определить четкие подходы к обмену данными. То есть, какими данными следует обмениваться в рамках интеграционных процессов, а какая информация должна храниться исключительно в стране-участнице? Как разработать механизмы защиты данных (например, дешифрование), которые могут помочь расширить список типов информации для совместного использования.

Отмечается, что участники круглого стола поддержали инициативу, подчеркнув интерес к сотрудничеству в области обмена данными в рамках Евразийского экономического союза.

Министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян сообщил, что в Армении в этом направлении ведется большая работа. «В Республике Армения действует закон о защите персональных данных, так же создано Агентство по защите персональных данных при Министерстве юстиции. Для нас вопрос организации обмена данными в рамках ЕАЭС - актуальный вопрос, мы готовы на рабочем уровне обсуждать возможности его решения», - сказал министр.

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган отметил, что в рамках союза могут обсуждаться любые общие законодательные акты по обмену данными. «Что касается создания рабочей группы, это может быть инструмент, который позволит эффективно решать вопросы, требующие оперативного обсуждения», - сказал Шульган.

Участники заседания говорили о возможности формирования альянса для ведения переговоров с международными провайдерами в области ответственности за персональные данные.

«Соглашение о регулировании трансграничного обращения данных в ЕАЭС даст возможность создать общий рынок обращения данных как основу для разработки программ по всем направлениям сотрудничества, развития «экономики данных» и внедрения программы в рамках цифровой повестки дня. Предлагаем проработать согласованные требования», - заключил министр ЕЭК.