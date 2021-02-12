В Ереване будет удлинена троллейбусная линия

В Ереване планируется удлинение троллейбусной линии на 1,5 км.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана сказал вице-мэр Еревана Грачья Саргсян.

«Мы впервые инициируем удлинение троллейбусной линии на 1,5 км. Линия заканчивалась на пересечении улиц Ширак - Арташесян, где троллейбусы разворачиваются. Я думаю, что в марте мы закончим, троллейбусы будут следовать по всей протяженности улицы Ширака», - сказал Саргсян. Что будет удобно для жителей, и на перекрестке Ширак - Арташесян не будет пробок, так как там было место разворота.

Заместитель мэра также подчеркнул, что с 2020 года они проводят инвентаризацию троллейбусов, ведется учет. Он подчеркнул, что будет переход на новые программные методы.