В ближайшие дни с улицы Царав Ахбюр начнет действовать новый автобусный маршрут

С 15 февраля в Ереване с улицы Царав Ахбюр административного района Аван начнет действовать новый автобусный маршрут, на котором будут эксплуатироваться новые автобусы.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана объявил мэр Еревана Айк Марутян, отвечая на вопрос члена Совета старейшин от партии “Процветающая Армения” Людмилы Саргсян о новых автобусных маршрутах.

"С радостью хочу сообщить, что с 15 февраля с улицы Царав Ахбюр административного района Аван начнет действовать новый автобусный маршрут, и местные жители отныне могут ездить на работу не на такси, а на комфортабельных, новых автобусах. Эти автобусы будут ездить от улицы Царав Ахбюр до ТЭЦ", - отметил Марутян.