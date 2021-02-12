В России за сутки выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 089, до 4 042 837. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, согласно данным штаба, составил около 0,38%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 553 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,96%, следует из данных штаба.

Российские медики провели более 106 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 106 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 399 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 643,7 тыс. человек.