Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Белоруссии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг Sueddeutsche Zeitung.

По информации издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях. Газета ссылается на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

В материале газеты нет имен оппозиционеров.

Ранее Белоруссию покинули бывшие кандидаты в президенты Светлана Тихановская и Валерий Цепкало.

На прошедших в августе выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заняла второе место. Ее сторонники не признали результаты подсчетов, и по сегодняшний день выходят на акции протеста. Сама Тихановская покинула страну вскоре после оглашения итогов.

Против Валерия Цепкало возбудили уголовное дело, он находится в розыске в том числе на территории России. На этой неделе белорусские власти объявили, что будут добиваться его экстрадиции у Латвии.