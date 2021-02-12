Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Мори ушел в отставку на фоне скандала

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уходит в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", - сказал он.

Мори родился в 1937 году. Он окончил престижный университет Васэда. За свою политическую карьеру, будучи членом Либерально-демократической партии, он занимал пост министра образования, возглавлял транспортное ведомство. С 2000 по 2001 год Мори был премьер-министром Японии. В 2014 году после того, как Токио был выбран столицей Олимпиады 2020 года, он возглавил оргкомитет Игр.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Для проведения процедуры выборов нового главы оргкомитета Игр, как ожидается, будет создана специальная комиссия. По данным агентства Kyodo, вероятным кандидатом на этот пост является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.