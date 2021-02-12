Инфляция на потребительском рынке Арцаха обусловлена ценами на продовольственные товары

На потребительском рынке Арцаха в январе этого года, по сравнению с декабрем 2020 года, зафиксирована 2%-я инфляция.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальная статистическая служба Арцаха.

«Этот показатель цен на потребительском рынке в значительной степени обусловлен ростом цен на продовольственные товары на 5,5%. За указанный период цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки и табак) выросли на 5,1%, на непродовольственные товары - на 0,8%, а тарифы на услуги снизились на 1,6%. Инфляция потребительских цен, наблюдаемая по городам, в январе 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года, в Степанакерте составила 2,4%, в Аскеране - 1,6%, в Мартакерте - 1,5%, в Мартуни - 1%», - сообщили в Статистической службе Арцаха, добавив, по сравнению с январем, индекс потребительских цен составил 2,9%, в том числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки и табак) - 5,2%, на непродовольственные товары - 1,6%, тарифы на услуги - 0,4%.