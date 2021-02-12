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Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи

Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления союза между Вашингтоном и Сеулом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Блинкен еще раз подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и выразил озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, говорится в заявлении госдепа.

Госсекретарь также поздравил своего южнокорейского коллегу с назначением на пост.

Бывший советник по национальной безопасности Чон Ый Ён вступил в должность главы МИД во вторник, 9 февраля.

 

 

 


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