Ушел из жизни известный джазовый пианист Чик Кориа

На 79-м году жизни скончался американский джазовый пианист, композитор Чик Кориа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт артиста.

В сообщении говорится, что причиной смерти Чика Кореи стал редкий вид онкологии, который был диагностирован лишь недавно.

Чик Кориа начал свою профессиональную карьеру в 1962 - 1963 годах, играя на фортепиано в группах, исполняющих латиноамериканскую поп-музыку. На творческую индивидуальность Кории повлияла работа в качестве пианиста в группе “Майлс Дэвис” с Хёрби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Уэйном Шортером и Джеком Деджонетом.

Кориа с группой “Майлс Дэвис” записал знаменитые альбомы “In a Silent Way” и “Bitches Brew”.

В середине 1970-х годов широкую известность приобрел созданный Чиком Кориа ансамбль “Return to Forever”, в котором в разные периоды выступали бас-гитарист Стэнли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл, гитарист Ал ди Меола, солистами были Флора Пурим и Гейл Моран.