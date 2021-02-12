Совет старейшин Еревана созывает внеочередное заседание: будут обсуждены изменения в бюджете

В мэрии Еревана 12 февраля началось внеочередное заседание Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены три вопроса.

Совет старейшин Еревана примет проект О внесении изменений в бюджет столицы на 2021 год, а также о внесении изменений в проект “Об определении порядка дополнительных условий реализации норм, установленных градостроительной нормативно-технической документацией”

В повестку включен также проект о сокращении поступлений из фонда административного бюджета по части доходов Еревана на 2021 год, в результате чего общая доходная часть бюджета на 2021 год останется неизменной.