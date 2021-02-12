Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 1343,3 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны РФ на территории Арцаха продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“В течение всей миротворческой миссии в Нагорном Карабахе разминировано около 1343,3 га территорий и 420,8 км дорог. Обнаружено и обезврежено 24 268 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.