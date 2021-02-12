Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», в 3-м круге женского одиночного разряда соперницей Уильямс была Анастасия Потапова из России. В матче, который длился 1 час 37 минут, Уильямс победила со счетом 6:7, 2:6 в двух сетах.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир Большого шлема этого года - Открытый чемпионат Австралии по теннису, по традиции состоится в Мельбурне. Первый чемпионат прошел здесь в 1905 году. Турнир является первым из четырех турниров Большого шлема года с точки зрения хронологии. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир с 1988 года проводится на корте Мельбурн Парка. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость, он был первым турниром Большого шлема, который закрыл два своих корта, стадион Рода Лейвера и Hisense Arena. Действующий чемпион Australian Open - Новак Джокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.