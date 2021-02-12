Последний пророк нашей современной литературы
“Языки изначально имеют неотъемлемое тщеславие, для того чтобы они не оставались бесплодными, чтобы они были увенчаны культурой. Язык не должен молчать, язык должен стать художественным, он должен стать чем-то таким, чтобы он среди других языков смог бы болтать, говорить, скажем так, придавать смысл ...
Если Чаренц, Сарьян, если другие наши достойные имена пришли из недр времен Туманяна, то в грядущие времена из недр моего времени воспрянут люди, которые будут сторонними свидетелями моего времени, а также и венцом моего времени …
Мне бы очень хотелось, чтобы моя равнина была большой и солнечной, я хотел бы, чтобы ее жители были бы только хорошими людьми, и чтобы в моей равнине не было места плохому, чтобы жизнь моего народа процветала в хорошие времена, и чтобы войны и вражда не могли бы вторгаться на мою равнину. Но я вынужден быть летописцем своего времени».
Грант Матевосян
И он пришел из глубины своего времени, чтобы разбить свой шатер в густонаселенном районе армянской литературы. Он пришел со свежестью им говоримого, со своими законами мировосприятия, с великолепием сахьяновских красок отечественной природы. В своей самой первой работе «Ахнидзор» он закрепил свою веру в эстетику, он не боялся идеологических гнетущих цепей времени и воплощал истинную картину действительности. Это было иносказание, опубликованное в начале шестидесятых годов, которое произвело невероятный шум и имело непредсказуемые последствия, стало подтверждением этой веры. Размышляя о жизни, бытии, общечеловеческих ценностях, реалиях и событиях, способностях писателя и деятеля искусства к ним, гениальная матевосяновская мысль свидетельствовала: “Реальность. Наши слабые перья, наши близорукие взгляды, наши слабые кисти не могут постичь то трагическое, глубокое, великое, универсальное, космическое, которое существует в действительности. Реальность избегает нашей культуры из-за нашей слабости. Наши крылья не могут покрыть жизнь целиком, по ее глубине, по скорости, по ее вращению. Это определенно накажет нас и разрушит все неудачные эксперименты, которые претендуют на роль культуры, но не являются культурой».
И он прибыл с миссией создать свою собственную культуру, невысказанную, непобедимую, не подчиняющуюся капризам времени, заново открыть для себя складки армянской человеческой психики, наделенной правом и силой открывать двери мировой литературы.
Акоп Срапян
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