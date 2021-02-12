Газета “Айастани Анрапетутюн”: Процессы вокруг Сирии продолжаются

«Сирия продолжает оставаться одной из горячих точек региона, где сталкиваются интересы региона и сильных стран мира. Наряду с военными действиями проходят и политические дискуссии.

Аракс Пашаян, ведущий научный сотрудник Института востоковедения, кандидат исторических наук, доцент, в беседе с газетой «Айастани Анрапетутюн» сказала, что в целом статус-кво в Сирии сохраняется. Турция контролирует северо-восточные и северо-западные районы Сирии, а также сирийских и несирийских боевиков и террористические группы, через которые она имеет рычаги влияния в различных частях Сирии. «Предыдущие договоренности, достигнутые между Россией и Турцией в Идлибе и в прилегающих районах, остаются в силе. Турция считается прямым участником сирийского конфликта, который сыграл очень негативную роль в вовлечении Сирии в гражданскую войну», - сказала она.

“Турецкие власти в Стамбульском университете медицинских наук в провинции Алеппо, которая граничит с двумя странами, собираются открыть медицинский колледж и институт. Официальный Дамаск такое решение считает незаконным и нарушением принципов международного права ...».

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