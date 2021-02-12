Газета “Айастани Анрапетутюн”: Предпосылки к созданию военно-промышленного комплекса с РФ

“В интервью, данном “Айастани Анрапетутюн”, доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян отметил: “Республика Армения имеет, что предложить со всей серьезностью. В первую очередь, мы очень конкурентоспособная страна по линии информационных технологий и именно сегодня обязаны сотрудничать с Российской Федерацией в сфере военно-промышленного комплекса, поскольку санкции Запада на первом этапе, в первую очередь парализовали эту страну именно в плане программного обеспечения и информационных технологий. Армения обладает этим достаточно сильным потенциалом и может помочь России, в частности, в развитии военно-промышленного комплекса. С другой стороны, известно, что в России в этом плане есть востребованность, следовательно, это важное поле естественного сотрудничества. Во-вторых, я имею в виду строительство совместного военно-промышленного комплекса, который важен не только для стратегического союзничества, но и для военного, для обслуживания военно-политических интересов”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.