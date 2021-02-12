Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос Кипра вновь на повестке дня

«В случае с Турцией политический цинизм не знает границ, он может быть учебником по применению двойных стандартов. Если для нее Армения преграда на пути распространения пантюркизма, то Греция - на пути распространения паносманизма. После оккупации территорий Арцаха эта страна предпринимает активные шаги по правовому урегулированию оккупации северной части Кипра.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вчера на заседании правящей парламентской фракции “Партии справедливости и развития” (ПСР) объявил, что они больше не собираются «закрывать глаза на положение киприотов-турок». «Принцип двух государств» Эрдоан считает единственно возможным решением кипрской проблемы. И об этом говорит глава страны, оккупировавшей северную часть Кипра.

Как сообщает агентство “Anadolu”, турецкий лидер заявил, что кипрский вопрос должен решаться с учетом новых реалий, а диалог должен быть нацелен на конкретный результат. Можно предположить, что под «новыми реалиями» Эрдоган подразумевает увеличение военно-политического влияния Турции в регионе, произошедшее вследствие 44-дневной Арцахской войны. Эта реальность позволяет говорить с позиций силы и для изменения существующего баланса в Восточном Средиземноморье».

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