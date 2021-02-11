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Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V»

Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V»

Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Коммерсант», во время встречи с руководителями российских СМИ президент РФ допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

Путин отметил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Он также сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.


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