Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Коммерсант», во время встречи с руководителями российских СМИ президент РФ допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

Путин отметил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Он также сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.