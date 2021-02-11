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Оптимальное решение вопроса пленных – обмен по формуле «всех на всех»: Захарова

Оптимальное решение вопроса пленных – обмен по формуле «всех на всех»: Захарова

Оптимальное решение вопроса пленных – обмен по формуле «всех на всех». Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе еженедельного брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается второго вопроса о возвращении армянских военнопленных, то мы работаем и с азербайджанскими коллегами, и с армянскими коллегами, в том числе и по линии размещенного в зоне конфликта российского миротворческого контингента. 

Совсем недавно при посредничестве командующего российскими миротворческими силами состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись один азербайджанец и 5 армян. 

В целом исходим из того, что оптимальное решение данного вопроса – обмен по формуле «всех на всех».  Вы знаете о нашей позиции. Именно об этом говорили президент России и министр иностранных дел нашей страны», - сказала Мария Захарова.


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