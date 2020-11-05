Предстоящие на 12 февраля мероприятия
18:00, Февраль 11, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:18 Безопасность на дороге Горис-Давид-Бек обеспечивают пограничники Армении и РФ
- 18:01 Под председательством Тиграна Авиняна состоялось посвященное району Конд обсуждение
- 18:00 Предстоящие на 12 февраля мероприятия
- 17:55 Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
- 17:52 Председатель КГД Армении обсудил с главой ФНС России вопросы расширения сотрудничества
- 17:38 ЕС и ВОЗ помогут Армении в поставках вакцин и проведении вакцинации против COVID- 19
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-02-21
- 17:21 Азиатские индексы снизились - 11-02-21
- 17:19 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:10 Ucom предлагает камеры мгновенной печати, смартфоны и фильмы ко Дню всех влюбленных
- 17:09 Торосян разъяснил, что говорил на встрече с родственниками пленных и пропавших без вести
- 16:56 Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира
- 16:49 Источник: террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в России
- 16:30 Армянские и иранские киноведы в Ереване обсудили вопросы кинематографии
- 16:24 Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ
- 16:22 Правительство улучшило условия господдержки лизингу сферы агропродовольствия
- 16:18 К общинам, получающим социальное содействие, прибавятся и населенные пункты Гегаркуника и Сюника
- 15:54 ЕК снизила прогноз спада экономики зоны евро в 2020 году
- 15:44 Презентация книг иранских прозаиков, переведенных на армянский язык
- 15:43 Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"
- 15:09 Motorola решила выпускать ударопрочные смартфоны
- 15:04 Компания “Грант Торнтон” направила вызов “Миллион драмов” всем армянским организациям
- 15:00 В Арцах возвратились около 100 000 человек: Мане Тандилян
- 15:00 ЕК улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,2%
- 14:40 Правительство предоставит гранты 65 стартап-компаниям
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