Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19

Употребление перца поможет организму быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции. Каким образом, рассказал в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

На упадок сил, слабость и усталость жалуются практически все, кто переболел COVID-19. Дело в том, что вирус наносит основной удар по слабым органам, и в них потом остается огромное количество поврежденных клеток, которые довольно трудно вывести из организма, пояснил Лущик. По его словам, ускорить этот процесс можно, добавляя в пищу перец, который способствует активизации кровообращения.

"Эти клетки иммунитету не сразу удается вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго. Но когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь", – рассказал Лущик.

Употреблять можно красный, черный или длинный перец. Сколько раз в день добавлять его в пищу, зависит от индивидуальных особенностей организма. Но злоупотреблять этим острым продуктом никому не стоит. А некоторым людям он и вовсе противопоказан, предупредил фитотерапевт, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьезный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью, то лучше его избегать, потому что раздражение резко будет усиливаться, может даже дойти до того, что придется обращаться за медицинской помощью", – сказал Лущик.

Врач также дал несколько советов, как нейтрализовать чувство жжения, которое вызывает перец. Можно выпить молока, потому что белки быстро схватывают жгучие вещества. А еще можно пожевать листья мяты или положить в рот мятный леденец. Эти продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения, объяснил собеседник радио.