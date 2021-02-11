Ucom предлагает камеры мгновенной печати, смартфоны и фильмы ко Дню всех влюбленных

Компания Ucom выступила с рядом предложений для всех, кто желает отпраздновать свою любовь либо Масленицу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, для того, чтобы подарить близким «один кадр любви» с 10 по 14 февраля в интернет-магазине Ucom можно наличными или в кредит приобрести камеры мгновенной печати instax mini 70, instax mini 11 и другие модели аналогичных камер. В частности, instax mini 70 доступна в кредит от 2410 драмов в месяц, а instax mini 11 – всего от 1790 драмов в месяц. Самые счастливые моменты, полные любви и радости, можно увековечить при помощи камер синего, красного, белого, желтого или розового цветов и в тот же миг получить готовые отпечатанные фотографии. Высокоточная система замера экспозиции автоматически устанавливает оптимальную выдержку и интенсивность вспышки в соответствии с яркостью окружающей среды — нет необходимости в специальных настройках. В режиме селфи можно получать идеальные снимки крупным планом с расстояния до 30-50 см.

До 21 февраля в интернет-магазине Ucom можно будет наличными и в кредит приобрести также смартфон iPhone 12 mini, сэкономив при этом 24000 драмов. Кредит оформляется на 36 месяцев, от 13220 драмов в месяц. А при покупке iPhone 12 покупатели сэкономят 25000 драмов, при желании оформив онлайн-кредит от 15280 драмов в месяц. Отметим, что при оформлении онлайн кредита к ежемесячной плате за устройство добавится также процентная ставка банка, предоставившего кредит.

«Кстати, любители многожанровых фильмов, мультфильмов и программ до 28 февраля смогут выбрать для просмотра контент из раздела «Видеопрокат» телевизионнной услуги Ucom со сниженной до 50% ценой. А 14 февраля все абоненты данной услуги смогут без какой-либо платы насладиться просмотром выделенных в специальную папку тематических фильмов», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что камеры мгновенной печати и смартфоны представлены в ограниченном количестве.