Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Лидеры двух стран считают, что сегодняшний телефонный разговор – позитивный сигнал для всего мира. Стороны договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Байден также поздравил китайский народ с наступающим Новым годом по лунному календарю, который в этом году выпадает в ночь на 12 февраля, Си Цзиньпин в свою очередь поздравил Байдена с вступлением в должность президента США.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также обсудили ряд международных вопросов.