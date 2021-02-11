Армянские и иранские киноведы в Ереване обсудили вопросы кинематографии

Армянские и иранские киноведы провели в Ереване встречу-обсуждение “Развития в кинематографе, достижения Ирана и Армении и возможности совместного кинопроизводства”.

Как передает «Арменпресс», встреча состоялась 8 февраля в Каминном зале Дома кино.

С приветственной речью выступил главный советник председателя Союза кинематографистов Армении Араик Манукян. Советник по культуре культурного центра посольства Исламской Республики Иран в Армении Сейед Хосейн Табатабаи отметил, что кинематография - лучшее зеркало общества. По его словам, Армения и Иран являются колыбелью двух цивилизаций, стран с богатой культурой, основанной на моральных, семейных, духовных ценностях, которым есть что дать миру, день ото дня уходящему от моральных и духовных ценностей

Выступили и Гуж Тадевосян, директор Ереванского международного фестиваля короткометражных фильмов, Алиреза Табеш, директор Фонда кино Ирана “Фараби”, Шушаник Мирзаханян, директор Национального киноцентра Армении, режиссер, продюсер, специальный директор кинофестиваля “Ностальгия” в Милане Мохаммад Ганефард и другие. Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране. Его инициаторами выступили культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Армении и Союз кинематографистов Армении.