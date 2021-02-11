Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ

Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена, но "мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продленного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил Сергей Рябков.

"По инспекциям - надо возобновлять, мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось", - сказал он.

При этом Рябков отметил, что пока нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии РФ и США по ДСНВ, стороны "только-только начинают этим (согласованием) заниматься". По его словам, сторонам предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.