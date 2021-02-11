Презентация книг иранских прозаиков, переведенных на армянский язык

В рамках мероприятий, посвященных 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране, в Ереване состоялась литературная встреча “Вечер современной персидской литературы”.

Как передает «Арменпресс», мероприятие состоялось 9 февраля в Центральной библиотеке им. Аветика Исаакяна. На встрече состоялась презентация книг современных иранских прозаиков Фарибы Вафи “Даже тогда, когда смеемся”, “Моя птица” и Фархада Хасанзаде “Зиба, позвони мне”. Книги перевел Гарник Асатрян.

С приветственным словом выступили директор библиотеки Асмик Карапетян, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Арменя Аббас Бадахшан Зохури.

Советник по культуре центра культуры посольства Исламской Республики Иран в Армении Сейед Хосейн Табатабаи в рамках доклада “Очерк о современной литературе Ирана после Исламской революции” отметил, что всем хорошо известны имена таких классиков персидской литературы, как Фирдуси, Саади, Хафез, однако созданная после победы Исламской революции персидская литература не представлена по достоинству. Он отметил, что шаги центра культуры посольства ИРИ в Армении направлены на восполнение пробелов в узнаваемости современной персидской литературы и на стимулирование переводов

.О переведенных книгах говорили литературовед, доцент Серж Срапионян, директор Инспекционного органа по языку Давид Гюрджян, поэт Аревшат Авагян, главный редактор детско-юношеского журнала “Ахбюр”, доцент Тадевос Тоноян, директор издательства “Эдит принт” Мкртыч Карапетян. Присутствующих и переводчика видеобращениями приветствовали авторы книг, отрывки из переведенных книг зачитали актрисы Аида Асатурян и Мариам Акопян.

В конце мероприятия культурный центр Посольства Исламской Республики Иран в Армении подарил книги 18 филиалам библиотеки.

Инициатива была осуществлена центром культуры Посольства Исламской Республики Иран в Республике Армения в сотрудничестве с мэрией Еревана и Центральной библиотекой им. Аветика Исаакяна.