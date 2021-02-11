Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться в третьи страны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс.

Он напомнил, что, согласно приведенным в авторитетном научном издании The Lancet данным, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%. "Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины, в том числе, в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам – ред.). Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V", и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", - сказал Хармс.

Он подтвердил, что речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется регулятором, уточнили в РФПИ.

Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.