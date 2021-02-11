Motorola решила выпускать ударопрочные смартфоны

Компания Motorola намерена вернуть на рынок защищенные от внешнего воздействия смартфоны. Партнером в их разработке станет британская Bullit Group, владеющая брендами ударопрочных телефонов Cat, Kodak и Land Rover.

В совместном заявлении компаний говорится, что альянс займется разработкой защищенных пыли и влаги телефонов под брендом Moto. Все смартфоны будущей линейки получат и ударопрочность, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Последним смартфоном Motorola, в котором была заявлена особенная прочность, был Moto Z2 Force с небьющимся экраном из многослойного полимера. Более подробная информация о новом защищенном телефоне Moto будет раскрыта весной 2021 года.