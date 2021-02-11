ЕК улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,2%

Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2%, по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в опубликованном в четверг зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

Также Еврокомиссия улучшила оценку по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%. Прогноз роста на 2022 год повышен незначительно - с 3,7% до 3,8%.

Средний уровень цен на нефть составит в 2021 году $54,2 за баррель, а в 2022 году - $51,9 за баррель. ЕК подчеркивает, что прогноз составлен с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и не входящих в картель государств и возобновления роста спроса на нефть в конце 2020 года.