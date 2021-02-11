Суд по делу Кочаряна отклонил ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция в Шенгавите) под председательством судьи Анны Данибекян отклонил ходатайство об отмене ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего начальника Генштаба ВС, бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Как сообщает «Арменпресс», в настоящее время в отношении Хачатурова в качестве альтернативной меры применен залог.

Следствие по делу о предполагаемом свержении конституционного строя продолжится в 13:00 16 февраля.