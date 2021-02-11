В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038, до 4 027 748. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

В настоящее время в России продолжают лечение 410 639 человек.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 961, до 3 538 422.

Третий день число вылечившихся превышает количество выявленных случаев заражения. По данным штаба, доля выздоровевших в стране увеличилась до 87,9% от общего числа заболевших.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 040, до 950 517.

За сутки штаб зарегистрировал в Москве 61 смерть из-за нового заболевания. Число умерших с начала пандемии, по его данным, возросло до 14 160.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 558 пациентов. За все время выздоровели 861 916 человек. В настоящее время в столице болеет 74 441 человек.