Азербайджан объявил ЮНЕСКО войну

В результате недавней кровопролитной войны, развязанной против Арцаха, защита богатого армянского исторического и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, стала проблемой как для армянского, так и для международного сообщества. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Россия, Франция, а также ЕС подчеркнули важность защиты армянского христианского наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и поддержали участие ЮНЕСКО в этом процессе.

20 ноября прошлого года генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила о необходимости защиты памятников Нагорного Карабаха и недопустимости попыток искажения их идентичности. В своем заявлении она предложил направить в регион миссию для оказания технической помощи. Предложение генерального директора было одобрено государствами-членами организации, что нашло отражение в заявлении от 11 декабря 2020 года Комитета по защите культурных ценностей при вооруженных конфликтах ЮНЕСКО.

Обеспокоенность, выраженная международным сообществом, вполне понятна и естественна, учитывая отношение властей Азербайджана к армянскому культурному наследию, находящемуся под его контролем в течение многих лет. Весь мир знает, как действовали власти Азербайджана в 1997 - 2006 годах. Они уничтожали исторические армянские памятники на территории Нахиджевана: 89 средневековых церквей, 5 840 хачкаров и 22 000 надгробий. К сожалению, следует отметить, что международное сообщество в то время не предприняло достаточных шагов для предотвращения этого варварства.

Помимо физического уничтожения армянских памятников, азербайджанские «ученые» по приказу азербайджанских властей продолжают попытки присвоения армянского исторического и культурного наследия, отвергая его армянскую идентичность и распространяя антинаучные тезисы о якобы своей «албанской» принадлежности. Не вдаваясь в подробности этого антинаучного тезиса Азербайджана и отношения к нему международного академического сообщества, следует отметить, что власти Азербайджана используют его в политических целях, публично распространяя ложь на уровне абсурда. Такая политика властей Азербайджана открыто нарушает постановления резолюции Совета Безопасности ООН от 2017 года, резолюции 2 347, в которой недвусмысленно говорится о недопустимости искажения культурного наследия, что чревато риском нового конфликта (… попытки отрицать исторические корни и культурное разнообразие могут разжигать и обострять конфликты, препятствовать постконфликтному национальному примирению, подрывать безопасность, стабильность, управление, социальное, экономическое и культурное развитие пострадавших государств).

Режим Алиева, совершивший один из величайших культурных геноцидов нашего времени с помощью террористических методов «Исламского государства», не удовлетворившись кровопролитной войной против народа Нагорного Карабаха развязанной на почве этнической и расовой ненависти, сейчас начал войну против ЮНЕСКО, препятствуя ее осуществлению в Арцахе своей миссии по защите культурного наследия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и обслуживающие его СМИ резко критикуют ЮНЕСКО, обвиняя организацию в «предвзятости, служащей интересам других стран». Следует отметить, что такая политика властей Азербайджана не нова, в свое время они под разными предлогами препятствовали и визитам в Нахиждеван миссий ЮНЕСКО, Европарламента и Совета Европы, тем самым пытаясь скрыть всю преступность.

В настоящее время воспрепятствование Азербайджана визитам миссий в Арцах вызывает обоснованные подозрения, что власти Азербайджана, следуя примеру Нахиджевана, готовят еще один крупномасштабный культурный вандализм как продолжение политики этнической чистки армян в Арцахе и ликвидации армянского присутствия. Во время войны 2020 г. 8 октября азербайджанские военные дважды обстреляли ракетами Храм Спасителя Газанчецоц в Шуши. После подписания трехстороннего заявления Премьер-министром Республики Армения, Президентом Азербайджана и Президентом России и прекращения боевых действий в 2020 году в Шуши азербайджанскими военными были взорваны купол и колокольня церкви Святого Ованеса Мкртыча («Канач жам»). Эта преступная практика властей Азербайджана будет продолжаться, если не будут предприняты соответствующие шаги со стороны ЮНЕСКО и других специализированных международных организаций.

Отметим, что власти Азербайджана взяли под прицел и Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Причина понятна, ведь О. Азуле, в отличие от своей предшественницы Ирины Боковой, не участвовала в подозрительных коррупционных скандалах с властями Азербайджана, отстаивая беспристрастность ЮНЕСКО и универсальную миссию защиты культурного наследия. Следовательно, власти Азербайджана, который входит в число самых коррумпированных стран в международных рейтинговых индексах, «расстроены» тем, что им не удалось вовлечь ЮНЕСКО в свою «игру» и продвигать свою ложную повестку.

Азербайджанский режим неоднократно говорил о своем воображаемом мультикультурализме, одновременно уничтожая богатое армянское культурное наследие и пропагандируя этническую ненависть к армянскому народу. Стоит отметить, что первый вице-президент той же страны г-жа Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО. Воспрепятствование деятельности ЮНЕСКО в Арцахе стало последним примером разоблачения «толерантного, многокультурного» ложного образа Азербайджана. Ввести в заблуждение международное сообщество уже невозможно, культурная политика геноцида властей Азербайджана - уже всем известный факт.

Астхик Алимян