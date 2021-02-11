Суммы на здравоохранение в госбюджете Арцаха увеличились на 3,8 млрд

С 1 января этого года в связи с повышением заработной платы медицинских работников, а также расширением бесплатных медицинских услуг и ростом реабилитационных услуг расходы на здравоохранение увеличились на 3 млрд 787,3 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального собрания 11 февраля сообщил госминистр Арцаха, министр финансов Григорий Мартиросян, представляя доработанный вариант законопроекта о государственном бюджете Республики Арцах на 2021 г.

“Примерно на 200 млн драмов сокращены расходы на приемы делегаций. Расходы программы “Оказание социально-психологической реабилитации” увеличены на 20 миллионов драмов. В соответствии с этим на оказание психологической помощи гражданам выделено 30 миллионов драмов. Согласно законопроекту, доходы госбюджета на текущий год составят 84 млрд 230,7 млн драмов, расходы - 132 млрд 342 млн драмов, дефицит - 48 млрд 111,3 млн драмов”, - представил Мартиросян.

При обсуждении проекта госбюджета Арцаха на 2021 год фракции «Единая Родина» и «Свободная Родина» НС отметили, что они проголосуют за проект бюджета. Фракции «Демократическая партия Арцаха», «Армянская революционная федерация», «Справедливость» заявили, что будут голосовать против проекта государственного бюджета, мотивируя это тем, что он не отражает новую ситуацию, создавшуюся после войны, не указывает пути решения реальных проблем. В результате голосования Парламент Арцаха 25 голосами “за” и 8 “против” принял проект Государственного бюджета на 2021 год.