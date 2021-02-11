В некоторых административных районах Еревана временно приостановлена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения аварийно-восстановительных работ 11 февраля в 12:30 временно было прекращено газоснабжение газоснабжение потребителей улиц Тиграна Меца, Хоренаци, Нар-Доса, Христофора, Чаренца, Чаренца, Сари Таха, Вардананц административного района Кентрон города Еревана. С 10:00 - газоснабжение многоквартирных домов и прилегающих общественных объектов по адресу улица Бабаджаняна 26/4, 26/5, 26/6 административного района Малатия-Себастия.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.