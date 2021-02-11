Экспорт консервированной продукции и соков Армении вырос на 30% и 38%

Экспорт консервированной продукции и соков Армении вырос на 30% и соответственно на 38%. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Важно, чтобы обрабатывающая промышленность работала. Это очень важный показатель. Но есть и плохой показатель – экспорт виноградных вин и коньячного спирта снизился на 18 и 23%. Вчера замминистра экономики представил очень интересные данные, которые свидетельствуют, что несмотря на это на наших традиционных рынках, в действительности, продажи этой продукции увеличились», - сказал премьер.

Как передает «Арменпресс», по словам главы правительства, анализ показал интересную вещь: из-за пандемии COVID-19 рост продаж был за счет онлайн продаж. «Мы столкнулись с тем, что наши компании, к сожалению, должным образом не представлены на этих платформах онлайн продаж. Это доказывает, что мы название «программы содействия» должны изменить в целом, у нас должны быть программы развития. Процесс содействия обычно бывает консервативным», - отметил Никол Пашинян.