Улучшаются условия лизинга в сельском хозяйстве и расширяются рамки предоставляемого оборудования

Правительство утвердило решение об улучшении условий программы государственной поддержки аренде агропродовольственного оборудования, то есть лизинга и расширении рамок оборудования, предоставляемого по лизингу. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр экономики Армении Ваан Керобян отметил, что программа достаточно востребована, с начала 2018 года до декабря 2020 года было утверждено 293 заявки на лизинг 201 бенефициара в размере 8,9 млрд. драмов. В его рамках было приобретено 750 единиц оборудования, а сумма предоставленного правительством субсидирования составила 266 млн драмов.

“Этим решением устанавливается, что максимальный порог в 450 млн драмов по сумме стоимости оборудования, приобретаемого каждым лизингополучателем, поднимается до 1 млрд драмов”, - сказал министр, добавив, что программа направлена на укрупнение сельского хозяйства, то есть, на стимулирование сельскохозяйственников, осуществление более крупных программ и повышение их производительности.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что правительство изначально поставило задачу делать программы содействия и развития сельского хозяйства более эффективными. “Известно, что в инструменты содействия сельскому хозяйству мы внесли существенные содержательные изменения. В 2020 году только в двух сферах был зафиксирован рост. И одна из этих двух сфер - сельское хозяйство. Я думаю, что эта программа тоже должна возыметь свою роль”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что в 2020 году по лизинговой программе израсходовано около 9 млрд драмов, 576 бенефициаров приобрели 950 единиц техники. По его словам, для Армении это довольно много. “И в 2019 году эту программу мы завершили с успехом”, - отметил премьер.