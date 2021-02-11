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СМИ: на военном полигоне в Японии произошел пожар во время учений войск США

СМИ: на военном полигоне в Японии произошел пожар во время учений войск США

Пожар произошел на территории военного полигона Сил самообороны Японии в центральной префектуре Яманаси, где проходят учения дислоцированных в стране морских пехотинцев США. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, ведутся работы по ликвидации возгорания, устанавливается его причина.

На полигоне 4 и 6 февраля также были зафиксированы пожары во время учений американских военнослужащих с участием 155-мм гаубиц. Инциденты были вызваны возгоранием сухой травы.

 


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