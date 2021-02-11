Вблизи Степанакерта и Мартуни, в общинах Аскерана обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы

В селе Кармир Аскеранского района Арцаха, в общинах Хнацах и Айгестан, а также вблизи городов Мартуни и Степанакерт 11 февраля будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно звонить на короткий номер 911”, - сообщили в ГСЧС.