Вблизи Степанакерта и Мартуни, в общинах Аскерана обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы
11:40, 11 Февраль, 2021
В селе Кармир Аскеранского района Арцаха, в общинах Хнацах и Айгестан, а также вблизи городов Мартуни и Степанакерт 11 февраля будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.
“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно звонить на короткий номер 911”, - сообщили в ГСЧС.
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