 Водители, перемещенные из своих мест проживания в Арцахе, освобождаются от некоторых госпошлин

Согласно решению правительства Арцаха, граждане, перемещенные из мест постоянного проживания в результате военных действий, в случае утраты водительских прав, техпаспорта автомобиля или мотоцикла до 31 декабря 2021 года освобождаются от уплаты госпошлин, предусмотренных для их восстановления. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель начальника Дорожной полиции Арцаха Армен Оганян.

“Граждане, перемещенные из своих мест проживания, освобождаются от уплаты государственных пошлин также и в случае получения нового номерного знака автомобиля вместо поврежденного вследствие военных действий, если владелец автомобиля представляет в дорожную полицию поврежденный номерной знак. Это решение распространяется на случаи, возникшие с 10 ноября 2020 года, и выплаты, произведенные гражданами с вышеуказанными целями, подлежат возврату”, - отметил замначальника Дорожной полиции Арцаха.