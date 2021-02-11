В Арцах возвратились 52 415 арцахцев

Российские миротворческие силы продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев в места их постоянного проживания, движение гражданского автотранспорта, перевозку продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“С 14 ноября 2020 г. по сей день, в Арцах возвратились 52 415 человек”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.