Противоэпидемический контроль на пограничных пропускных пунктах будет проводить инспекционный орган

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной границе”.

Как передает «Арменпресс», его авторы - депутаты фракции от “Процветающая Армения” Артур Даллакян, Артем Царукян, Артур Григорян и Арман Абовян.

Согласно проекту закона, санитарно-гигиенический и противоэпидемический контроль в пунктах пропуска через государственную границу будет осуществлять инспекционный орган, осуществляющий контроль в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Согласно одному из положений законопроекта, в случае возникновения на государственной границе угрозы интересам Республики Армения, командующий пограничными войсками в пунктах пропуска через государственную границу может временно прекратить сообщение.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной границе” был принят единогласно - 107 голосами “за”.