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В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в начале заседания 11 февраля депутаты проголосуют за проекты, уже обсуждавшиеся в первом и втором чтениях. Парламенту в первом чтении будут представлены законопроекты О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об электронной коммуникации”, также и другие законопроекты и законодательные пакеты.

Во втором чтении депутатам будет представлен законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об Общественном совете”.

9 февраля в результате закрытого и тайного голосования Парламент Лилит Тадевосян избрал на должность председателя Кассационного суда. 10 февраля в Национальном собрании состоялась встреча с членами правительства.


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