Система здравоохранения Арцаха определяет свои материально-технические средства и потребности

Во время войны система здравоохранения Арцаха при поддержке специалистов из Армении и диаспоры отлично выполняла свои задачи, выдерживая все чрезвычайные ситуации. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал министр здравоохранения Арцаха Микаел Айриян.

«Тем не менее, прогнозируемые последствия после войны уже заметны. Вполне понятно, что у нас недостаток и специалистов и медицинского оборудования, особенно серьезного внимания и восполнения требуют региональные медицинские объединения Мартуни, Мартакерта, Аскерана. В настоящее время мы принимаем меры по трудоустройству сотрудников Гадрутского, Шушинского, Кашатагского и Шаумянского районных медицинских объединений в оставшихся медицинских учреждениях, тем самым пытаясь сократить кадровую нехватку. Нехватку медицинского оборудования мы хотим восполнить за счет государственного бюджета с привлечением различных фондов», - сказал министр. По его словам, в Арцахе действуют 6 медучреждений с достаточными возможностями медицинского обслуживания, 3 из которых - в Степанакерте, по одному - в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах.

«Во время войны в медучреждениях Арцаха, в основном, оказывалась первичная медицинская помощь, и медицинское вмешательство было направлено на устранение угрозы жизни раненым, после чего, все направлялись в ереванские медучреждения, и дальнейшее лечение продолжалось там. И поэтому наши медицинские учреждения не перегружены больными, ранеными на войне, но на ближайшее время запланирована большая работа по организации реабилитации раненых», - сказал министр.

Коснувшись проблем, с которыми сталкивается система здравоохранения Арцаха, Айриян отметил, что в настоящее время проводится инвентаризация материально-технических средств, медицинского оборудования, которое требует модернизации, выясняются потребности для обеспечения необходимого, полного медицинского обслуживания. По словам министра, проблемы с медициной есть, но их планируется решить при помощи благотворительных фондов и государственных средств. Говоря о деталях внедрения системы бесплатной медицинской помощи в Арцахе, Микаэл Айриян отметил, что идея бесплатной медицинской помощи была озвучена еще до войны, но война в Арцахе, естественно, лишила Минздрав возможности развиваться и внедрять правовую основу бесплатного медицинского обслуживания.

«Поэтому юридическую часть мы должны выполнить в первом квартале 2021 году, но это не означает, что мы отказались от этой идеи. Все необходимые меры для бесплатной медицинской помощи уже проект бюджета они будут реализованы после их утверждения Парламентом Арцаха. Пока же мы интенсивно работаем над созданием правовой базы», - сказал наш собеседник.

Программы и деятельность новоназначенного министра здравоохранения Арцаха многочисленны и разнообразны, но самым важным и наиболее востребованным является обеспечение медицинских учреждений Степанакерта и регионов специалистами и медицинским оборудованием.

«Приказом от 29 января этого года я создал общественный совет при министре здравоохранения, в который мы планируем включить до 50 ведущих специалистов в области медицины, с которыми будем решать кадровые вопросы и проблемы пополнения материально-технической базы. Ряд опытных врачей, неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций, уже изъявили желание присоединиться к совету, они готовы совместными усилиями решать проблемы, стоящие перед системой. В ближайшем будущем мы планируем добиться беспрецедентной укомплектованности кадрами даже в регионах», - сказал министр Айриян.

Что касается программ бесплатного медицинского обслуживания лиц, пострадавших во время войны, перемещенных лиц, по словам министра здравоохранения, министерство взяло на себя ответственность по предоставлению им бесплатной медицинской помощи.

«Чтобы реализовать ее в полной мере, мы планируем увеличить объем поликлинических услуг. Увеличены объемы государственных медицинских обследований и объем финансирования, расширен перечень лекарств, предоставляемых государством. Республика Арцах может оказывать медицинскую помощь своим гражданам, пострадавшим от войны и вынужденным покинуть свои дома», - сказал министр здравоохранения Арцаха.