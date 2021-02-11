Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мозаика и последствия “мозаики пепино”

«С 14 декабря 2020 года Россельхознадзор после обнаружения продукции, зараженной вирусом «мозаика пепино» (это была предварительная информация), запретил ввоз в Россию помидоров и перца из Армавирской области Армении. 5 февраля 2021 г. Россия сняла ограничения на ввоз из Армении помидоров и перца.

До этого мы слышали лишь о южноамериканском вредителе, «мозаика пепино» был новостью. Что это за вирус, и каким образом этот вирус исчез за тот короткий промежуток времени, когда было снято ограничение, и в чем же была истинная проблема?

Для того, чтобы понять все это, мы сначала изучили, что это за вирус, какую опасность он представляет, учитывая, что в пособии Министерства сельского хозяйства 2015 г. о нем нет никакой информации. Кстати, “Айастани Анрапетутюн” сообщили, что любые заболевания растений не опасны для здоровья человека, они имеют только экономическое значение, могут навредить урожаю.

Так что же, в конце концов, показало исследование: был ли этот вирус или нет?».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.