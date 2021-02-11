Газета “Айастани Анрапетутюн”: Критская модель для С-400

«Турция обычно создает проблемы, ставит своих партнеров перед фактами, четко осознавая, что возврата к предварительному варианту не будет. Так было и при закупке российских зенитно-ракетных систем С-400, в результате чего в последнее время напряжены отношения Анкары с партнерами по НАТО и США. Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что Турция закупленные у России системы ПВО С-400 может не включать в боевые дежурства и не всегда использовать их. «Нам не нужно использовать их постоянно. Мы можем их использовать в зависимости от появления угроз”, - сказал глава военного ведомства Турции. Он предложил применить критскую модель, имея в виду, что член НАТО Греция также имеет российские системы С-300, которые использует только во время учений.

Некоторые турецкие источники пишут, что Анкара и Москва уже завершили переговоры о поставках второй партии С-400, и для реализации достигнутых договоренностей необходима последняя подпись Турции. Напомним, что в числе условий Эрдогана о приобретении второй партии была передача технологии С-400 и совместное производство. Согласилась ли российская сторона на это или нет, покажет время. Таким образом, Турция пытается обеспечить свою независимость как от НАТО, так и от России. И пока предложение “критской модели” будет обсуждаться партнерами, Турция продвинет свое дело».

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