Газета “Айастани Анрапетутюн”: Добыча песка не должна изменять русло реки

«На протяжении многих лет В Армении недобросовестная эксплуатация природных ресурсов велась не только на горнодобывающих рудниках. Подобное отношение к природным минеральным ресурсам возымело необратимые экологические последствия, даже есть случаи, которые связаны с вопросами государственной безопасности.

В связи с этим серьезные проблемы представляют песчаные шахты в руслах приграничных рек. В результате нерегулируемой, а во многих случаях также и теневой добычи песка, были зарегистрированы случаи, когда русло реки у государственной границы Армении изменялось и заходило за нашу границу, и поскольку оно считается границей, в результате территория республика сжималась. Для решения этой проблемы Министерство территориального управления и инфраструктур разработало, поместило на едином сайте публикаций проектов правовых актов и вынесло на общественное обсуждение решение об установлении порядка добычи песка или песчаной смеси на месторождениях вдоль рек».

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