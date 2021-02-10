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Ларс закрыт для грузовиков: со стороны России скопилось более 370 грузовиков

Ларс закрыт для грузовиков: со стороны России скопилось более 370 грузовиков

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков: со стороны России скопилось более 370 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.


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