Посол Армении вручил верительные грамоты Великому герцогу Люксембурга 

Посол Республики Армения Тигран Балаян вручил верительные грамоты Великому герцогу Люксембурга Анри Альберту. Как сообщает Арменпресс, Балаян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Вручил верительные грамоты Его Высочеству Великому герцогу Люксембурга. Я очень впечатлен знаниями Его Высочества об Армении, ее истории и традициях», - написал Балаян.

Посол выразил надежду, что будет проведена двусторонняя работа по расширению многостороннего сотрудничества.