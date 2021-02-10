Российскими миротворцами в Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1296,3 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки очищено 54 га территории, 15 км дорог, 40 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 22 взрывоопасных предмета.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1296,3 га территории, 413,8 км дорог, 1242 домостроения, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24249 взрывоопасных предметов.